Pisa, Gilardino a Dazn: "Il pari contro la Lazio riempie la casella dell'autostima"

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Gilardino piuttosto soddisfatto quello che, al termine della gara tra Pisa e Lazio terminata 0-0, ha commentato il match ai microfoni di Dazn: "Devo fare i complimenti alla squadra per l’ordine in campo e l’equilibrio e la voglia di proporre in alcuni momenti della gara".

"Abbiamo creato i presupposti per far male alla Lazio, ci siamo difesi molto bene e Šemper ha fatto due grandi parate".

"Per noi stasera è un mattoncio che mettiamo nella nostra casella dell’autostima".

