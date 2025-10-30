Lazio, Sarri a LSC: "Un punto che non ci lascia contenti. Stiamo pagando..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine di Lazio - Pisa. Queste le sue parole: "

“Non è un punto che ci fa contenti, però, era una partita difficile. Vieni da una partita in cui abbiamo speso molto, con avversari che hanno avuto due giorni di recupero in più. Mi è sembrata una brutta scelta da parte della Lega, come quella da parte del Questore di bloccare la trasferta ai nostri tifosi. Mi fa inferocire perché le pene collettive le odio. Penso sia anticostituzionale non permettere questa trasferta. Siamo ridotti così in Italia. Davanti abbiamo fatto troppo poco per vincere. È un campo difficile, non fanno un calcio spettacolare, ma contro di loro è difficile giocare. Non a caso quando devono fare la partita fanno più difficoltà, però poi pareggiano con Atalanta, Milan e Lazio. Siamo arrivati un po’ corti, nel senso che non ce l’abbiamo fatta a recuperare completamente”.

“È difficile trovare l’equilibrio giusto. Stasera non siamo stati particolarmente lucidi. Nel finale davanti avevamo Isaksen, Pedro e Zaccagni e da dietro siamo iniziati a uscire con la palla lunga, che difficilmente è la nostra. Un pizzico di lucidità in più, di condizione fisica in più e di qualità in più bisogna mettercelo”.

“È dura. Queste sono le classiche partite infrasettimanali, in cui si dovrebbero cambiare quattro o cinque giocatori, ma oggi abbiamo grande difficoltà a poterlo fare, perché fuori abbiamo anche giocatori come Vecino che ora non puoi chiedergli 70 minuti ma 30 o 40. Stiamo pagando una serie di cose, ma stiamo rimando a galla, non perdiamo da cinque partite. L’obiettivo è quello di creare una base da sette o otto giocatori che possano stare benissimo dentro una squadra competitiva per livelli più alti”.