Lazio, Sarri: "Abbiamo fatto troppo poco in attacco. Su Noslin e Pedro..."

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa al termine della partita tra la Lazio e il Pisa, terminata con il risultato di 0-0, ha spiegato la scelta di schierare Pedro nel ruolo di falso nueve e Noslin esterno, prima di fare il punto sul problema dell'attacco.

NOSLIN E PEDRO - "In questo momento delle carriere dei due giocatori preferisco tenere bello fresco Pedro facendogli fare l'attaccante e far fare più chilometri a Noslin, che ha anche più accelerazioni. È una soluzione diversa, ma Pedro può fare la punta".

CONDIZIONI - "Tirare da fuori oggi poteva essere una soluzione, abbiamo fatto complessivamente troppo poco in attacco. Ci sono delle scusanti, come le condizioni di Isaksen che oggi ha pagato la partita contro la Juventus, così come Vecino che poteva giocare dall'inizio ma avevo il dubbio e ho preferito aspettare facendolo entrare dopo. Questo è il frutto di ciò che ci è successo in questi mesi, è inevitabile".