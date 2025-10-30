Pisa, Angori in conferenza: "Gara equilibrata, ma potevamo anche vincere"

Dopo il pareggio contro la Lazio, Samuele Angori del Pisa è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: “Il primo tempo abbiamo fatto una grande partita, abbiamo rischiato con Basic e Isaksen ma concedendo molto poco. È stata una gara equilibrata, nel secondo tempo abbiamo spinto di più mettendo in difficoltà la difesa della Lazio. Con un po’ più di fortuna potevamo segnare e vincere".

"Il pareggio comunque ci dà fiducia, è il terzo di fila contro una squadra di alto livello. Sono partito bene, ho fatto due belle gare contro Atalanta e Roma. Sono soddisfatto, sapevo delle difficoltà della Serie A, ma questo è il massimo".

"Per me è un sogno, ora devo essere bravo a rimanerci con il lavoro, la dedizione e l’umiltà che mi ha portato qui. L'obiettivo è quello di fare più punti possibili, vogliamo arrivare bene alla sosta".