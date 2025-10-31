Lazio, la Coppa Italia è un obiettivo: le parole di Pedro sono chiare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'idea di puntare sulla Coppa Italia, per provare a vincere un trofeo e centrare la qualificazione europea, è un'ipotesi che potrebbe prendere piede in casa Lazio. Dopo le parole di Matteo Guendouzi, prima della sfida contro la Juve, ne ha parlato nella conferenza stampa tenuta dalla Cetilar Arena, dopo il pareggio contro il Pisa, anche Pedro:

COPPA ITALIA - "Coppa Italia? Abbiamo sempre l'ambizione di vincere, è una competizione molto bella ma anche difficile. È un'opportunità, abbiamo sempre lottato e dobbiamo dare tutto. In questo momento dobbiamo pensare al campionato e recuperare punti in classifica visto che abbiamo iniziato male. Ora stiamo trovando continuità e solidità, ma dobbiamo migliorare ancora di più".

L'EUROPA - Pedro ha poi spiegato quanto sia pesante giocare senza Europa per una squadra come la Lazio: "L'obiettivo della squadra deve essere sempre quello di giocare in Europa, non può succedere come quest'anno che siamo rimasti fuori. Per me è peggio giocare una partita a settimana, sono abituato a giocare ogni due/tre giorni. Con la settimana lunga sembra quasi che si perda un po' di energia, questo succede a tanti giocatori e non solo a me. Siamo in questa situazione ora, guardiamo partita per partita. Oggi abbiamo perso una grande opportunità. Adesso pensiamo al Cagliari per fare punti".