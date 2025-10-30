Cucchi: "Lazio operaia, menzione speciale per Marusic"

TUTTOmercatoWEB.com

Finisce 0-0 la sfida dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Lazio. Un punto a testa per le squadre di Gilardino e Sarri che certo avevano come obiettivo quello della vittoria. Una gara complicata, segnata da tanti errori, anche se i biancocelesti si sono resi pericolsi in più di un'occasione pur non riuscendo a concretizzare.

Al termine della sfida ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "Nel primo tempo ha costruito più occasioni la Lazio. Nel secondo ne ha avute di più il Pisa".

"Bravo Provedel. Una Lazio operaia che tampona le emergenze con il sacrificio. Di tutti Marusic è l' esempio più calzante. Gioca in qualunque posizione. Dove serve c'è".

