Lazio, Pedro in difficoltà: "Il modulo mi lascia fuori. Non trovo spazio e..."

In conferenza stampa dopo il pareggio contro il Pisa, Pedro ha parlato del momento che sta vivendo alla Lazio. Ora sta facendo fatica a trovare spazio nel modo di giocare di Sarri per caratteristiche, per età e per il modulo. Di seguito le sue parole.

"Il modulo? Mi lascia un po' fuori, non trovo spazio. Ho detto al mister che giocare sull'esterno per me è molto difficile, mi costa tanto fare il lavoro che chiede lui. Per questo ora senza il Taty posso fare il falso nove, ma non sono un giocatore d'area di rigore, devo stare tra le linee".

"L'anno scorso facevo il trequartista e mi trovavo meglio, avevo più possibilità. Così ora per me è complicato aiutare la squadra, il mister lo sa. Poi è lui a decidere dove devo stare in campo".