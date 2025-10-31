Lazio, Sarri e il messaggio ai tifosi: "La trasferta vietata a Pisa è una vergogna"
31.10.2025
TUTTOmercatoWEB.com
Dopo il pareggio contro il Pisa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa. In particolare si è soffermato anche sulla trasferta vietata ai tifosi biancocelesti a soli due giorni dalla partita.
Queste le sue parole a riguardo: "Mi vorrei scusare con quelli che avevano comprato il biglietto e sono stati fermati a quarantotto ore dalla partita. La ritengo una scelta vergognosa, come sempre per le punizioni collettive".
"Non riuscirò mai ad accettare queste scelte contro tutti, tra i 1200 magari c'erano 1.150 persone che non hanno mai fatto nulla di sbagliato nella vita. Nessuno lo farà mai, ma io dò la mia solidarietà a queste persone".