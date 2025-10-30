Pedro a Sky: "Voglio lasciare la Lazio in Europa. Serve più ambizione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo le parole di mister Sarri, sono arrivate quelle di Pedro, sempre ai microfoni di Sky. Lo spagnolo ha commentato lo 0-0 di questa sera contro il Pisa, allargando il discorso alla conclusione della sua esperienza a Roma. Ecco le dichiarazioni complete:

"Problema offensivo? Magari perché non sfruttiamo le occasioni che abbiamo avuto. Nel primo tempo, ne abbiamo avute 2-3, quella di Isaksen su tutte. Se fai gol cambia completamente la partita. Un peccato, abbiamo perso una buona opportunità di dare continuità dopo la Juventus. Ora pensiamo a Cagliari, che ci darà comunque la possibilità di vincere in casa.

In questo momento è meglio giocare dietro la punta, per me è il ruolo migliore. Certo è diverso farlo a 20 anni e ora a 38 anni. Lo conosco bene. Il mister sa quel che posso fare lì. Nel secondo tempo voleva fare qualcosa di diverso, voleva giocare tra le linee nel secondo tempo, invece abbiamo puntato su tante palle lunghe, che non è proprio il nostro punto forte. Abbiamo sprecato quell'energia. Abbiamo giocato molto meglio il primo tempo, avremmo dovuto fare gol e a quel punto sarebbe cambiata completamente la partita”

Stimoli? Voglio sempre aiutare la squadra. Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio. Voglio fare bene, sfruttare ogni momento, ogni partita, lasciare bene la Lazio, spero in Europa, che è dove penso che questa squadra meriti di stare. Questo dev'essere il mio obiettivo, ma anche quello della Lazio. Serve avere l’ambizione di crescere, sotto ogni punto di vista. Dobbiamo lavorare tutti per questo. Un piacere essere qui. Quanti altri anni giocherò? Non lo so non lo so. Difficile per me (ride, ndr). Ogni giorno che passa sono più vicino al ritiro”.