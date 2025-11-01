Calciomercato Lazio | Il West Ham è interessato a un attaccante: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - In ogni caso la Lazio dovrà vendere per poter acquistare a gennaio. Se il mercato sarà sbloccato parzialmente la società biancoceleste potrà far entrare solamente quel che esce, altrimenti dovrà comunque cedere per poter ottenere la liquidità necessaria per fare acquisti. Motivo per cui, prima ancora dei nomi in entrata, nelle stanze di Formello si sta parlando dei potenziali profili in uscita. La dirigenza, anche per mezzo delle parole del presidente Claudio Lotito, è intenzionata ad aprirsi al player trading: vendere per fare importanti plusvalenze e poi reinvestire su calciatori futuribili, ma utili già per il presente.

Maurizio Sarri qualche nome lo aveva fatto già in estate, ma per il momento la priorità è ragionare su chi potrebbe lasciare la Capitale a gennaio. Tra questi, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, ci sarebbero due nomi da dover prendere in considerazione. Il primo è quello di Tijjani Noslin. L'attaccante olandese è fuori dal progetto, in estate piaceva in Olanda (PSV Eindhoven e Ajax lo avevano messo nel mirino), ma alla fine non aveva potuto lasciare la Capitale per via del mercato bloccato. Il secondo è il Taty Castellanos. Sarri lo considera il titolare della sua squadra, ma, secondo il quotidiano, potrebbe dare il via libera per la sua cessione davanti a un'offerta importante (30/35 milioni di euro) che, però, per oggi non è arrivata dalle parti di Formello.

IL WEST HAM VUOLE NOSLIN - Per quanto riguarda Noslin, l'intenzione della Lazio sarebbe quella di far cassa con il suo addio. Entrambe le parti non disdegnerebbero la separazione, ma anche in questo caso tutto dipenderà dalla cifra che arriverà sul tavolo del direttore sportivo Fabiani. Noslin a bilancio pesa più di 16 milioni di euro, la Lazio è consapevole di non poter rientrare di quella spesa e che l'unico campionato dal quale poter attingere per garantirsi un gruzzoletto è il più ricco d'Europa: la Premier League. In tal senso, il Messaggero segnala un interessamento da parte del West Ham nei confronti di Noslin. Gli Hammers si trovano in acque pericolose, hanno bisogno di innesti - soprattutto in attacco - per venire fuori e il nuovo tecnico Espirito Santo avrebbe segnalato alla dirigenza la necessità di un attaccante duttile e dinamico per evitare di trovarsi troppi doppioni lì davanti (come avvenuto in passato con Ings e Fullkrug e oggi con Wilson).