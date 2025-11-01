Genoa, esonero per Vieira: il sostituto è già in casa rossoblu
Terremoto in casa Genoa. Dopo l'arrivo di Diego Lopez nel ruolo di direttore sportivo al posto di Marco Ottolini, il Grifone cambia anche in panchina. Infatti, Patrick Vieira è stato sollevato dal ruolo di allenatore del Genoa dopo i risultati negativi di questo inizio di stagione.
A poco più di quarantotto ore dalla sfida di lunedì contro il Sassuolo al Mapei, la dirigenza ha scelto di affidare provvisoriamente la guida del Genoa all'ex Domenico Criscito, tecnico dell'under 17.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nomi in cima alla lista della dirigenza per sostituire l'allenatore francese sono Paolo Vanoli, Daniele De Rossi e Luca Gotti.