Calciomercato Lazio | Chi è Daghim, il talento danese che ha fatto impazzire Sarri

CALCIOMERCATO LAZIO - Maurizio Sarri in estate aveva inserito un nome tra le sue priorità: Adam Daghim. Il tecnico toscano aveva inserito il giovane attaccante danese nella lista delle sue priorità, sperando nell'apertura da parte di una società che, nel frattempo, aveva iniziato a fare segretamente i conti con il blocco del mercato. In quel momento Daghim vestiva la maglia del Salisburgo e ad appena 18 anni segnava 6 gol e 5 assist - trovando anche la sua prima rete in Champions League, al volo, contro l'Atletico Madrid - e giocando prevalentemente come esterno d'attacco.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Classe 2005, alto 186 centimetri, la sua stazza fisica non pone freni alla sua qualità tecnica e atletica. La sua duttilità lo rende un calciatore utilizzabile in ogni zona dell'attacco, forte anche di un buon controllo palla e buone capacità nell'uno contro uno. Daghim non è un bomber, ma un giocatore capace di muoversi in un collettivo, offrendo il proprio contributo all'attacco sia in fase di finalizzazione, sia nei panni di assist-man.

WOLFSBURG - In estate su di lui sono finiti gli occhi del Wolfsburg. Il club tedesco è riuscito nell'intento di portarlo in Germania in prestito secco dal Salisburgo, dove ha già esordito in Bundesliga giocando 6 partite e trovando la via del gol in 2 occasioni, muovendosi soprattutto come ala. Nell'ultima uscita contro l'Amburgo è sua la rete, la seconda in tre partite, che ha deciso la prima vittoria stagionale del club e che ha rappresentato la quattordicesima realizzata in carriera (6 con il Salisburgo e 6 con il Liefering).