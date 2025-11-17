Calciomercato | La Roma sfida la Lazio: nel mirino un 2003
CALCIOMERCATO - Giovanni Fabbian è uno dei nomi accostati alla Lazio nelle ultime sessioni di mercato. La società biancoceleste e Maurizio Sarri hanno sempre apprezzato il profilo del giovane calciatore del Bologna, cercato a gennaio quando nella Capitale si è trasferito Belahyane dall’Hellas Verona.
ROMA SU FABBIAN - Nelle ultime ore, però, il nome di Fabbian è finito anche negli interessi anche della Roma. La dirigenza giallorossa avrebbe pensato al classe 2003 per rinforzare la rosa di centrocampisti a disposizione di Gian Piero Gasperini.
SCAMBIO CON PISILLI - In particolar modo, la Roma starebbe riflettendo su un possibile scambio con Nicolò Pisilli che non rientrerebbe nei piani del tecnico giallorosso, nonostante le ultime buone prestazioni anche con la Nazionale U-21 di Baldini.