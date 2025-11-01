Lazio - Cagliari, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà il match

Sul sito dell'AIA sono state condivise le designazioni arbitrali della decima giornata di Serie A. Per quanto riguarda Lazio-Cagliari, toccherà all'arbitro Sacchi dirigere il match, coadiuvato da Mondin e Monaco. Galipò sarà il quarto uomo, mentre Paterna ricoprirà il ruolo di Var. Di Paolo, infine, l'Avar. Di seguito la designazione completa:

LAZIO – CAGLIARI    Lunedì 03/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

MONDIN – MONACO

IV:     GALIPO’

VAR:     PATERNA

AVAR:      DI PAOLO

Pubblicato il 31/10