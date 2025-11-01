GOSSIP | Briga diventa papà: l'annuncio speciale con Arianna Montefiori

Briga e Arianna Montefiori diventeranno presto genitori. L'annuncio della coppia è arrivata sul profilo Instagram ufficiale del cantante, tifosissimo della Lazio. Nel post che è stato pubblicato si vedono i due insieme, con il cane, e le foto dell'ecografia degli ultimi giorni. "Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore..." <<< BRIGA PAPÀ >>>