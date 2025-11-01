Formula 1 | Proposta shock per il 2026: cambia tutto, nuove regole in gara
01.11.2025 16:06 di Giovanni Parterioli
La Formula 1, si sa, cerca sempre di ravvivare e cambiare cosi i propri regolamenti. Nel 2026 cambierà tutto, ma ciò che sorprende è che ancora non c'è una direzione definita. Ancora non si sa realmente dove si andrà a parare. Così non sorprende oggi una proposta shock per il 2026 arrivata da FIA e Liberty Media per cambiare ancora una volta le regole, stavolta in gara. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> 2026, PROPOSTA SHOCK: LA NUOVA REGOLA F1 <<<