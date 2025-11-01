IL TABELLINO di Milan - Lazio Women 4-2
Serie A Women Athora | IV giornata
Sabato 1 novembre 2025, ore 15:00
Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola D`Arda (PC)
MILAN-LAZIO 4-2
Marcatrici: 2`, 18` Van Dooren (M), 28`, 54` Piemonte (L), 41` Renzotti (M), 77` Ijeh (M)
MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Keijzer; Cernoia, Mascarello, Van Dooren; Renzotti, Ijeh, Kyvag (80` Dompig).
A disp.: Estevez, Park, Tornaghi, Cesarini, Appiah, Donolato.
All.: Suzanne Bakker
LAZIO (3-5-2): Durante; Mancuso, D`Auria, Mesjasz (46` Baltrip-Reyes); Oliviero (78` Monnecchi), Castiello, Benoit (78` Martin), Goldoni (46` Karczewska), Ashworth-Clifford (46` Visentin); Le Bihan, Piemonte.
A disp.: Karresmaa, Cafferata.
All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Davide Galiffi (sez. Alghero); Assistenti: Usman Ghani Arshad - Andrea Recupero; IV ufficiale: Edoardo Borello; Assistente FVS: Veronica Martinelli
NOTE. Ammonite: 86` D`Auria (L), 90` Renzotti (M), 90`+2` Mancuso (L)
Recupero: 2` pt; 5` st
Al 68` Le Bhan (L) fallisce un calcio di rigore