01.11.2025 16:50 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Milan - Lazio Women 4-2

Serie A Women Athora | IV giornata

Sabato 1 novembre 2025, ore 15:00

Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola D`Arda (PC)

MILAN-LAZIO 4-2

Marcatrici: 2`, 18` Van Dooren (M), 28`, 54` Piemonte (L), 41` Renzotti (M), 77` Ijeh (M)

MILAN (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Keijzer; Cernoia, Mascarello, Van Dooren; Renzotti, Ijeh, Kyvag (80` Dompig).

A disp.: Estevez, Park, Tornaghi, Cesarini, Appiah, Donolato.

All.: Suzanne Bakker

LAZIO (3-5-2): Durante; Mancuso, D`Auria, Mesjasz (46` Baltrip-Reyes); Oliviero (78` Monnecchi), Castiello, Benoit (78` Martin), Goldoni (46` Karczewska), Ashworth-Clifford (46` Visentin); Le Bihan, Piemonte.

A disp.: Karresmaa, Cafferata.

All.: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Davide Galiffi (sez. Alghero); Assistenti: Usman Ghani Arshad - Andrea Recupero; IV ufficiale: Edoardo Borello; Assistente FVS: Veronica Martinelli

NOTE. Ammonite: 86` D`Auria (L), 90` Renzotti (M), 90`+2` Mancuso (L)

 Recupero: 2` pt; 5` st

Al 68` Le Bhan (L) fallisce un calcio di rigore

