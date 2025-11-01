WOMEN | Lazio ko, passa il Milan: le biancocelesti scivolano al 4° posto

La Lazio Women cade di nuovo, questa volta contro il Milan in trasferta e incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Le biancocelesti avevano l’opportunità di mettersi alle spalle il ko in casa contro la Juve, rimediato prima della sosta, ma così non è stato. Le rossonere si sono imposte 4-2 e hanno messo in cascina tre punti preziosissimi che gli hanno consentito di agganciare le capitoline in classifica e piazzarsi al terzo posto. Castiello e compagne, dal secondo sono scivolate al quarto ferme a sei punti.

Minimo sforzo e massima resa per le padrone di casa, così hanno conquistato la vittoria. Le ragazze di Grassadonia hanno giocato e creato più occasioni, ma non sono state brave a concretizzarle. È mancata poi, la solidità difensiva. Diversi errori commessi dalla retroguardia biancoceleste, D’Auria e Mancuso in difficoltà più di tutte, hanno permesso alle avversarie di colpire e trovare i gol, il primo è arrivato dopo appena 2’ dal calcio d’inizio. Le Bihan e Piemonte hanno provato a riaprila accorciando le distanze segnato le uniche due reti per la Lazio, la francese ha sbagliato un rigore (conquistato da Visentin) nel secondo tempo. Tentativi resi vani, nell’ultimo quarto d’ora è arrivato il colpo di grazia del Milan che ha definitivamente chiuso i giochi.

