Calciomercato Lazio | Sarri vuole un attaccante? Spunta il nome perfetto per lui

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Se potessi scegliere l'attaccante ideale dei miei sogni, non vorrei uno 'da sportellate'". Lo ha detto chiaramente Maurizio Sarri, allenatore che nel corso della sua carriera raramente, forse mai, ha avuto a disposizione attaccanti validi soprattutto nello scontro fisico con i difensori. A questi ha sempre preferito centravanti di movimento o di palleggio, con una vena realizzativa sopra la media se necessario. Cristiano Ronaldo, Higuain, Mertens e lo stesso Morata al Chelsea che, forse, bomber non era ma ha sempre mostrato grandi qualità nel duettare con i compagni di reparto.

PROBLEMA ATTACCANTE? - Quest'anno alla Lazio gli attaccanti a disposizione non sono quello che sperava o cercava. Probabilmente in estate, con il mercato aperto, si sarebbe mosso per cederli entrambi, sostituendoli con profili più idonei alla sua idea di calcio. Boualye Dia si abbassa troppo per indole e non vede la porta, Castellanos non è un finalizzatore nonostante riesca comunque a scambiare bene con i compagni. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non è escluso che pensando a gennaio Sarri possa riflettere su un potenziale innesto, ma per ottenerlo dovrà prima dare il lascia passare per la cessione del Taty.

IL PROFILO PERFETTO PER SARRI - Il suo prototipo ideale nel calcio di oggi ha un nome e un cognome: Mikel Oyarzabal. Gioca nella Real Sociedad, è sempre convocato con la Nazionale spagnola e, soprattutto, è un profilo che rientra tra quelli inaccessibili per la Lazio. Abile nel muoversi come punta, ma anche come esterno destro e sinistro, non è un attaccante da classifica capocannonieri, ma funzionale e decisivo in zona gol e in zona assist. La sua dinamicità lo rende un profilo idoneo per le caratteristiche del gioco di Sarri, ma anche un '10' sul quale poter puntare per giocare sui compagni. Tutti motivi per cui la sua valutazione, soprattutto a gennaio, supererà i 30 milioni di euro rendendolo over standard per la Lazio.

