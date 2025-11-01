Lazio, Sarri risistema la difesa: ora punta a superare Baroni

L’attacco spara a salve, la difesa funziona alla grande. È la nuova Lazio di Sarri, che rispetto allo scorso anno ha praticamente stravolto il suo modo di giocare.

Adesso subisce molto meno e spesso non subisce gol. Nelle ultime tre partite, contro Atalanta, Juventus e Pisa, la porta è sempre rimasta inviolata, sia in casa che in trasferta.

Ora contro il Cagliari può arrivare il quarto clean sheet consecutivo. E Sarri può anche superare il suo predecessore Baroni, che l’anno scorso all’Olimpico solo in due occasioni non ha preso gol (contro Genoa e Bologna). Il Comandante può arrivare a tre.