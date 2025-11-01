Serie A, il Napoli rallenta contro il Como: al Maradona termina 0-0
01.11.2025 20:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Napoli e Como si dividono un punto a testa al termine dello 0-0 andato in scena al Maradona. Dopo essersi salvata ancora una volta grazie a Milinkovic-Savic, che ha neutralizzato un calcio di rigore mal battuto da Morata, la squadra di Conte non è riuscita a sbloccare il risultato contro il club lariano, autore di una prestazione molto intensa.
Gli azzurri, così, salgono a 22 punti in classifica, restando al primo posto in attesa che la Roma, seconda a una sola lunghezza di distanza, affronti il Milan.