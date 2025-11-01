Cagliari, la conferenza stampa di Pisacane prima della Lazio: i dettagli
Si avvicina Lazio - Cagliari, gara valida per la decima giornata di Serie A in programma lunedì sera, alle 20:45, allo Stadio Olimpico.
Per l'occasione il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane interverrà in conferenza stampa domani alle 12:30 per presentare la partita contro i biancocelesti. Di seguito il comunicato del club.
"Domani, domenica 2 novembre, nuovo allenamento in programma al mattino. Al termine mister Pisacane incontrerà i media nella sala stampa del CRAI Sport Center per presentare il match: la conferenza è fissata per le 12.30, in diretta streaming sulla app del Cagliari Calcio".