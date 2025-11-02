Milan - Roma, Dybala sbaglia il rigore e si fa male: cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È successo di tutto in Milan - Roma. La squadra di Gasperini intorno all'80' ha avuto la possibilità di pareggiare il gol di Pavlovic con un calcio di rigore, concesso da Guida per un fallo di mano di Fofana.

Sul dischetto si è presentato Paulo Dybala, che però si è fatto ipnotizzare da Maignan che ha salvato il risultato parando il tiro dell'argentino.

Il numero 21 giallorosso subito dopo ha chiesto il cambio a Gasperini perché ha accusato un problema fisico che sarà da valutare nei prossimi giorni. Al suo posto è entrato Baldanzi.