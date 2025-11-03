Lazio - Cagliari, Isaksen in versione "Taty-Mask": l'esultanza speciale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È un Isaksen... versione Taty Castellanos. Il danese ha sbloccato Lazio-Cagliari con un gol, siglato al 66', che non ha lasciato scampo a Caprile. Messa la palla in rete, ha esultato col resto dei compagni, mostrando alla telecamera la Taty-Mask. Un vero e proprio omaggio al compagno di squadra, presente all'Olimpico, seppur sugli spalti perché infortunato.

L'argentino si era fermato durante un allenamento svolto nella sosta di ottobre. Lesione muscolare di secondo grado e un lungo stop per l'attaccante, che per il momento deve accontentarsi di seguire la squadra dagli spalti, in attesa di riprendere il suo posto al centro dell'attacco biancoceleste. Lui non vede l'ora. E anche i compagni, a giudicare dalle parole e dal pensiero che hanno sempre nei suoi confronti.