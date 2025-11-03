Cagliari, Gaetano a Sky: "Lazio? Abbiamo una grande possibilità, vogliamo sfruttarla"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima della gara contro la Lazio, Gianluca Gaetano del Cagliari ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Arrivo da due infortuni, non ho continuato il mio percorso da titolare. Ora sto bene, è una grandissima possibilità. Cerchiamo di sfruttarla al 100%. Sia in casa che fuori casa giochiamo sempre allo stesso modo".

"Contro la Lazio sarà difficile, ma noi non abbiamo timore dell'avversario, metteremo tutto noi stessi in campo".