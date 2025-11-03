Serie A, Simonelli: "Anticipare le gare alle 20? Non fino al 2029, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dopo l'assemblea che si è tenuta a Lissone. Tra i temi affrontati, l'idea di anticipare il fischio d'inizio delle sfide serali: dalle 20:45 alle 20. Queste le considerazioni in merito: "Fosse per me, fosse per Ezio Simonelli io le partite le anticiperei almeno alle venti per i motivi che vi ho detto. Per le squadre significherebbe tanto, credo voglia dire molto anche per i giornalisti e secondo me anche per le TV che possono poi sfruttare il post partita per degli approfondimenti".

"Poi questa cosa ho visto che è stata apprezzata da qualcuno e da altri meno: un vostro collega ha ironizzato su questo. Non ci stiamo lavorando, io mi sono limitato a dire il mio pensiero. Se poi, ma dipende dai broadcaster e non penso sarà una cosa per quest'anno anche perché abbiamo venduto i diritti con un format che prevede le partite alle 20.45 fino al 2029 se poi dovessero pensare di fare degli esperimenti io ne sarei felice. Non so nemmeno se con l'ad siamo della stessa idea, non è una cosa nei programmi della Lega".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE