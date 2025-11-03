Lazio, senti Gotti: "Le attenuanti per Sarri sono sbagliate, vi spiego perché"

TUTTOmercatoWEB.com

Dagli studi di SkySport, l'allenatore Luca Gotti ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio e del percorso di Sarri in panchina. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

“La Lazio è una buona squadra, può fare un ottimo campionato per la forza che ha in avanti. In questa situazione Sarri avrebbe delle attenuanti, ma l’allenatore non deve ragionare in base a questo".

"È un precipizio pericoloso e molto scivoloso, non si può indulgere nell’alibi ma si deve solo far parlare i fatti. Sarri ha rischiato di avere il mercato bloccato anche al Chelsea, ma lui ha deciso di spostarsi alla Juventus".