Lazio, Fabiani a Sky: "Dobbiamo vincere per accorciare in classifica. L'Europa..."

Nel pre partita di Lazio - Cagliari, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Questa sera è una partita molto difficile, ma non tragga in inganno la classifica. Il Cagliari è un'ottima squadra e ci sarà da battagliare. Noi dobbiamo fare risultato a tutti costi per accorciare la classifica, non per rientrare in Europa o meno perché l'anno scorso siamo stati per lungo tempo in quella zona".