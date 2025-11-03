Lazio - Cagliari, le formazioni ufficiali: conferme in attacco, solo un cambio rispetto a Pisa
Il monday night chiude la decima giornata di Serie A. La Lazio ospita il Cagliari all'Olimpico dopo lo spento 0-0 contro il Pisa. Sarri dovrà fare ancora a meno degli infortunati Nuno Tavares, Castellanos, Cancellieri e Rovella. In panchina si rivede Hysaj, che ha saltato il turno infrasettimanale di giovedì sera. In difesa, davanti a Provedel confermato Lazzari al posto di Pellegrini per completare il reparto con Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo c'è di nuovo Basic nel terzetto con Guendouzi e Cataldi. In attacco spazio ancora a Isaksen e Zaccagni sulle fasce, con Dia al centro.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Hysaj, Provstgaard All.: Sarri.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Folorunsho, Prati, Adopo; Gaetano; Borrelli, Esposito. All.: Pisacane.