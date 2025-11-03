Serie A, Lazio - Cagliari: il duo che racconterà la sfida su Sky
03.11.2025 17:00
La Lazio questa sera ospita il Cagliari all'Olimpico, il posticipo è valido per la decima giornata di Serie A. L'appuntamento col calcio d'inizio è alle 20:45. I biancocelesti sono reduci dal pareggio esterno col Pisa, mentre i sardi dalla sconfitta col Sassuolo. Entrambe scenderanno in campo con la voglia di riscatto, determinate a portare a casa punti preziosi per la classifica.
La partita sarà trasmessa in co-esclusiva sia su Dazn sia su Sky, nei canali dedicati. A raccontarla su Sky saranno le voci di Riccardo Gentile, per la telecronaca, e Nando Orsi, per il commento tecnico.