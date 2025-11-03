Lazio, Fabiani a Dazn: "Sarri è un grande. Il mercato? Nella sosta faremo..."

Il ds della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto a Dazn prima del match contro il Cagliari: “Questa sera è molto difficile, come tutte, il mister fin dall’inizio ha dovuto fare i conti con tanti infortuni. C’è stata la forza del gruppo, il mister è stato un grande, è un maestro di calcio, ottimo motivatore, ha saputo in un periodo di grande emergenza tirare fuori il loro meglio. Speriamo che questi infortuni finiscano per fare delle scelte e mettere in pratica il suo credo calcistico.

Gennaio? Sa perché a me piace il calcio e ci sto da più di 30 anni? Perché non è una scienza esatta, non lo è al punto che Provedel si reinventa bomber con l’Atletico Madrid. Il mercato? Se c’è Fabiani nel calcio è perché non è una scienza esatta. Ho sempre detto che faremo una valutazione col mister dato che è lui che mette il veto sulle uscite, che indica i ruoli da prendere funzionali al suo credo calcistico e la società dovrà fare la sua parte nell’individuare questi calciatori funzionali al suo progetto. Durante la sosta sarà l’occasione per fare il punto. Il calciomercato non dorme mai, lo seguiamo, siamo svegli”.