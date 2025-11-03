Lazio - Cagliari, la scenografia per Vincenzo Paparelli: il ricordo
03.11.2025 20:45 di Simone Locusta
A quarantasei anni dalla tragica scomparsa di Vincenzo Paparelli, il calore e l'amore del popolo laziale è più vivo che mai.
Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Lazio - Cagliari, il tifo biancoceleste ha organizzato una scenografia in suo onore: la scritta "Vincenzo", realizzata con le luci del cellulare dei tifosi biancocelesti, si espande da un distinto all'altro, da ovest a est.
Al di sopra, la sua immagine. Al centro della Curva Nord, al centro del cuore del tifo biancoceleste che ha iniziato a cantare il suo nome con la passione che lo contraddistingue da sempre.