Lazio, mercato bloccato già prima dell'arrivo di Sarri: il dettaglio dal bilancio

Mistero risolto. C'è la data dell'annuncio della COVISOC alla Lazio riguardo al mercato bloccato in estate: era il 26 maggio 2025, il giorno dopo la sconfitta contro il Lecce, come si legge nel comunicato stampa nel bilancio approvato al 30 giugno 2025. Questo quanto scritto: "In data 26 maggio 2025 la CO.VI.SO.C. ha rilevato la non conformità dell'indice di liquidità al parametro previsto. La medesima, tenuto conto anche del mancato rispetto da parte della società di entrambi i valori-soglia degli indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, ha disposto la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, ai sensi dell'art. 90, comma 4 bis delle NOIF".

Pubblicato il 22/09