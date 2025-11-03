Roma, infortunio Dybala: si teme la lesione, le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dybala tiene in sospeso la Roma. Dopo aver sbagliato il rigore contro il Milan, divorandosi un'occasione clamorosa per riaprire la gara, l'argentino è stato sostituito per infortunio - ha accusato un dolore al flessore della coscia sinistra - e il problema si sarebbe verificato proprio al momento in cui ha calciato il panalty.

Gasperini, nel post partita, ha affermato che tornerà a disposizione dopo la sosta e intanto, si attende l'esito degli esami per capire se i tempi di recupero saranno confermati o addirittura, più lunghi. Gli accertamenti, riporta l'Ansa, sono stati rimandati alla giornata di domani, martedì 4 novembre, si teme una lesione.

