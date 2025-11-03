Lazio, la Curva Nord cita Trilussa: il messaggio contro Lotito
03.11.2025 21:00 di Christian Gugliotta
Continua la contestazione della Curva Nord nei confronti di Claudio Lotito. Nei primi minuti della sfida tra Lazio e Cagliari, il tifo organizzato biancoceleste ha esposto quattro striscioni, con incisi alcuni versi della poesia di Trilussa "Er buffone" , messaggio chiaramente rivolto al presidente del club. Queste le parole del poeta romane apparse sugli striscioni: "Nun è pe' cattiveria, ma l'omo solo è bono a fa' er buffone: nojantri nun ciavemo vocazzione, nojantri semo gente troppo seria!".