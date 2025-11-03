Lazio, i convocati della Grecia: la scelta su Mandas - FOTO
03.11.2025 13:15 di Christian Gugliotta
Il commissario tecnico della Grecia Ivan Jovanovic ha stilato la lista dei calciatori convocati per le prossime gare della selezione biancoazzurra contro Scozia e Biellorussia, valide per le qualificazioni ai mondiali 2026.
Nell'elenco figura anche il portiere biancoceleste Christos Mandas che, nonostante le zero presenze con la Lazio fin qui disputate in stagione, non sarà a disposizione di Sarri durante la sosta nazionali per rispondere alla chiamata del suo ct. Di seguito la lista completa.