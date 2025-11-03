SONDAGGIO | Pisa - Lazio: ecco il vostro migliore in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 03/11 - È Toma Basic il vostro migliore in campo della sfida tra Pisa e Lazio. Alla quinta presenza di fila e vicino al secondo gol consecutivo grazie a un clamoros palo colpito, il centrocampista croato è stato eletto MVP con il 36,63% dei voti. Al secondo posto si è piazzato Ivan Provedel con il 20% delle preferenze, mentre sull'ultimo gradino del podio figura Danilo Cataldi con il 16,88%.

Dopo òa bella vittoria contro la Juventus, in casa Lazio c'era la necessità di dare continuità di risultati contro il Pisa. Al contrario i biancocelesti non sono andati oltre lo 0-0 nonostante un buon primo tempo. La situazione rimane ancora complessa - Zaccagni e compagni sono a quota 12 nelle prime nove giornate di questa Sere A, così come Torino e Udinese.

Tra qualche giorno sarà tempo della sfida casalinga contro il Cagliari, ma prima di pensare già alla gara di lunedì sera all'Olimpico, c'è da decretare il migliore in campo.