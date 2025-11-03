Bologna, Castro: "Dedico la doppietta a Immobile. Mi ha detto di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Santiago Castro è stato il protagonista del derby emiliano tra Parma e Bologna, deciso grazie alla sua prima doppietta in Serie A. Al termine della gara, l’attaccante rossoblù ha parlato ai microfoni di Dazn soffermandosi sulla doppietta e sui consigli che gli ha dato Ciro Immobile, ex bomber della Lazio:

"Questa settimana ho parlato con Ciro e mi ha detto che non devono essere sempre belli i gol, ma anche sotto porta. E ho fatto gol per lui. Sono contento per la squadra, abbiamo lavorato bene, nonostante il gol subito subito".

Poi ancora: "Si vede che la squadra è unita e andiamo tutti verso lo stesso obiettivo. È la prima doppietta per me qui, dobbiamo continuare a pensare a giovedì ora che abbiamo una bella partita in casa".