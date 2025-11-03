Lazio, è tornato super Provedel: raggiunti 270 minuti di imbattibilità

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È tornato Ivan Provedel. È tornato il portiere che fa la differenza, che tiene in piedi la Lazio nei momenti più difficili. E con lui è tornata anche la solidità di squadra: cinque gare chiuse senza subire gol nelle prime nove di campionato, le ultime tre consecutive. La sua imbattibilità oggi tocca quota 270 minuti, dal gol di Saul Coco nel recupero di Lazio-Torino del 4 ottobre. Da allora, porta inviolata contro Atalanta, Juventus e Pisa.

I numeri riportati dal Corriere dello Sport raccontano la rinascita: 38 parate finora in Serie A (dato aggiornato prima di questo turno), più di chiunque altro. E molte sono state decisive. A Bergamo, la deviazione su Lookman vale quanto un gol; contro la Juventus ha respinto di istinto il colpo di testa di Thuram; con il Pisa ha negato la gioia a Moreo con un riflesso d’istinto. Tre prove di forza che hanno segnato il ritorno del vero Provedel, più sicuro e reattivo dopo un inizio complicato.

Stasera, contro il Cagliari, il portiere biancoceleste punta a prolungare la striscia positiva e a inseguire un traguardo importante: i 620 minuti consecutivi di imbattibilità raggiunti nella sua prima stagione alla Lazio (poi 607 nella stessa annata). Un record che lo proiettò dietro solo a Luca Marchegiani (745 minuti nel 1997-98) nella classifica dei portieri laziali più imbattuti in Serie A, davanti anche a Fernando Orsi, che arrivò a 724 ma in Serie B. Oggi Provedel è a tre clean sheet consecutivi, il suo terzo miglior risultato con la Lazio, ma la sensazione è che la storia sia pronta a continuare.

