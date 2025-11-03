Hernanes torna all'Olimpico: sarà il commentatore di Lazio-Cagliari

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Hernanes torna oggi all’Olimpico, ma in una veste diversa: sarà commentatore per Dazn nella sfida tra Lazio e Cagliari. Il brasiliano, uno degli ex più amati dell’era Lotito, in passato era già tornato sugli spalti da semplice tifoso biancoceleste.

Con la Lazio, ricorda il Corriere dello Sport, ha vissuto anni intensi, anche se il suo addio non fu privo di strascichi. Nel 2015, dopo un gol segnato con la maglia dell’Inter, esultò con la celebre capriola, gesto che incrinò il rapporto con i suoi ex sostenitori. "Ho sbagliato, non lo rifarei. Avevo un legame magnifico con i tifosi e l’ho rovinato un po’. Mi è dispiaciuto, ero giovane e non ho riflettuto bene", ha raccontato più volte.

Quella rabbia, ha poi spiegato, non era diretta ai tifosi ma alla società, con cui i rapporti si erano complicati nel 2014. Oggi però Hernanes è tornato a sorridere pensando alla Lazio: resta legato ai colori biancocelesti e, nel profondo, spera di poter commentare una vittoria della sua vecchia squadra.