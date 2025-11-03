Lazio, la maledizione delle mura amiche: l'Olimpico deve tornare ad essere un fortino

RASSEGNA STAMPA - Il mese di novembre è iniziato, mancano meno di sessanta giorni al termine del 2025 ed è giusto iniziare a tirare le somme su cosa non è andato nell'arco dell'anno. Se Sarri e la squadra facessero il punto della situazione, nelle prime posizioni delle problematiche da trattare e migliorare figurerebbe sicuramente il rendimento casalingo.

È stato un anno difficile per i tifosi della Lazio. Ma nonostante tutto, tra varie problematiche e la situazione stagnante del mercato estivo bloccato, forse il problema più grande rimane comunque la carenza di vittorie della Lazio tra le mura amiche.

Come riporta Il Messaggero, in quattordici sfide giocate allo Stadio Olimpico in Serie A nel 2025 la Lazio ha vinto in sole tre occasioni contro Monza (la scorsa stagione), Verona e Juventus. Un trend che va sicuramente invertito, dovrà essere uno dei buoni propositi per l'anno che verrà. Nel frattempo, per quel che vale, è ora di iniziare a migliorare questo dato perché il 2025 non è ancora terminato.