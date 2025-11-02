Lazio, il gol è un problema: Sarri aspetta risposte dai suoi attaccanti

RASSEGNA STAMPA - Per tornare a vincere con regolarità, la Lazio è chiamata a risolvere i suoi problemi in attacco. Cinque gare su nove senza segnare sono un chiaro segnale, così come la penuria di reti realizzate dai migliori giocatori offensivi a disposizione di Sarri: appena due quelle di Zaccagni, una per un Dia in forte crisi e ancora due quelle di Castellanos e tre quelle di Cancellieri che, però, sono ancora ai box.

Il Comandante sta studiando le soluzioni per provare a invertire questo trend, in attesa che il Taty torni a disposizione dopo la sosta. Secondo Repubblica, Noslin aspetta una chance, ma contro il Cagliari a partire titolare dovrebbe essere ancora Dia, in attesa di sbloccarsi definitivamente.

Oltre ai centravanti, Sarri chiede più gol anche alle ali e si aspetta decisamente di più da Zac e Isaksen. Se il danese è stato, fin qui, frenato dalla mononucleosi che l'ha colpito in estate, l'arciere sta mancando sottoporta ed è rimasto a secco nelle ultime tre uscite. Per provare inseguire un posto in Europa, Mau si aspetta di più dai suoi attaccanti, in particolare dal suo capitano.