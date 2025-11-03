Milan - Roma, Saelemaekers provoca e Guida gli dà un calcetto: cosa è successo
Episodio a dir poco particolare quello andato in scena nei minuti finali di Milan - Roma. All'82' del match, infatti, il direttore di gara Marco Guida ha sferrato un calcetto ad Alexis Saelemaekers, resosi protagonista di una chiara provocazione proprio nei confronti del direttore di gara. Ma cosa è successo esattamente?
A pochi giri d'orologio dal fischio finale, il Milan conduce per 1-0 a San Siro, quando un calcio di Punizione battuto da Pellegrini viene respinto da Fofana con la mano. Il tocco è avvenuto all'interno dell'area di rigore e l'arbitro assegna il penalty senza pensarci un istante, scatenando le proteste dei rossoneri. Dal dischetto di presenta Paulo Dybala, ma Mike Maignan lo ipnotizza riuscendo a neutralizzare la sua conclusione.
I giocatori rossoneri esultano, ma Saelemaekers esagera, andando a festeggiare proprio di fronte a Guida che, di tutta risposta, gli rifila un calcetto e lo redarguisce. Alla fine il belga se l'è cavata solamente con un richiamo verbale, ma la senzazione è che abbia rischiato un provvedimento molto più serio.