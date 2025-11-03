Lazio, Rambaudi: "Devi fare la partita. Dia è un giocatore generoso..."

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per presentare e commentare la sfida tra Lazio e Cagliari di questa sera. Ecco di seguito le sue parole: “Questo è un campionato equilibrato, fare risultati poi aiuta perché tutti i calciatori fanno bene. Anche per questo diventa importante la gara di stasera. Per me la Lazio ha degli ottimi giocatori, ha valori tecnici che possono portare alle posizioni di classifica che merita. Stasera è importante per far vedere a tutti che si possono vedere le cose in maniera diversa".

LAZIO - CAGLIARI - "Non penserei troppo agli avversari, preparerei la partita sulle mie qualità, le mie motivazioni e anche i miei limiti; serve aumentare il ritmo. Devi fare la partita senza giocare in orizzontale perché quando ti rubano palla ribaltano subito la situazione; a fare la differenza sarà l’1 conto 1 sugli esterni".

TERZINI - "Penso si possa optare per Lazzari a destra e Marusic a sinistra, fermo restando che dipenderà anche dalle condizioni di Pellegrini. Ad ogni modo sono loro che devono preoccuparsi noi: dobbiamo prendere ciò che di buono è stato fatto a Pisa, contro una squadra ostica. In queste gare un gol lo devi fare, devi sfruttare le occasioni, indirizzare le gare. Considerando che già non si crea molto, e questo fa parte del dna della squadra. Si deve trovare continuità nei 90′".

DIA - "Al di là dei limiti, è un giocatore generoso, questa è la partita in cui può giocare perché una corsa a vuoto può creare spazio ai compagni; nell’ultimo terzo di campo se lo sfrutti nei tagli davanti può fare ben, in area se gli capita la palla può far gol. In questo momento ti serve e devi sfruttarlo al meglio”.