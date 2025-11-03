Lazio - Cagliari, le probabili formazioni: conferme in attacco, chance Lazzari

Il monday night chiude la decima giornata di Serie A. La Lazio ospita il Cagliari all'Olimpico dopo lo spento 0-0 contro il Pisa. Sarri dovrà fare ancora a meno degli infortunati Nuno Tavares, Castellanos, Cancellieri e Rovella. Almeno in panchina, però, si rivedrà Hysaj, che ha saltato il turno infrasettimanale di giovedì sera. In difesa, davanti a Provedel, si va verso un cambio: Lazzari al posto di Pellegrini per completare il reparto con Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo invece Vecino insidia Basic nel terzetto con Guendouzi e Cataldi, che vanno entrambi verso la conferma. Il croato è in vantaggio. In attacco spazio ancora a Isaksen e Zaccagni sulle fasce, mentre al centro è aperto il ballottaggio tra Dia, Pedro e Noslin (il primo è avanti).

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Provstgaard, Patric, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Idrissi, Mina, Ze Pedro; Palestra, Adopo, Prati, Zappa; Folorunsho, Esposito; Borrelli. All.: Pisacane.