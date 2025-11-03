WOMEN | Lazio - Napoli, quando e dove seguire il match in tv e streaming
03.11.2025 11:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La sconfitta contro il Milan al rientro dalla sosta è stato un altro duro colpo per la Lazio Women, che è scivolata così al quarto posto in classifica. Seconda battuta d'arresto, dopo quella con la Juve, in questo avvio di campionato ma non c'è tempo per piangersi addosso. Le ragazze di Grassadonia devono subito rialzare la testa, domenica 9 novembre al Fersini ospiteranno il Napoli.
Un big match dopo l'altro per le biancocelesti, l'appuntamento col fischio d'inizio è alle 15. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand accedendo alla piattaforma tramite app o sito.