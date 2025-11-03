Serie A, non solo Lazio - Cagliari: il programma della giornata

Sta per concludersi la decima giornata di questo campionato di Serie A. Nella giornata di ieri, Bologna e Inter hanno espugnato i campi di Parma e Verona; mentre il Lecce ha fatto il colpaccio a Firenze, il Torino ha pareggiato in casa contro il Pisa e il Milan ha battuto la Roma a San siro.

In questo primo lunedì di novembre, la Lazio affronterà il Cagliari allo Stadio Olimpico nella sfida delle 20:45, ma non sarà l'unica sfida di oggi.

Alle 18:30 scenderà in campo il Sassuolo al Mapei Stadium contro un Genoa alla ricerca di punti importanti per la salvezza. Il grifone si è separato da Vieira e vuole ripartire per dare una sterzata al campionato, ma troverà di fronte un Sassuolo in ottima salute.