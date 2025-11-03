NEWS | Roma, paura ai Fori Imperiali: crolla la Torre dei Conti
03.11.2025 12:25 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Paura ai Fori Imperiali. Nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, intorno alle 11:30 è crollata parte della Torre dei Conti, in Largo Corrado Ricci. L'edificio è in ristrutturazione. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero rimaste coinvolte delle persone attualmente bloccate sotto le macerie. Intanto, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale...