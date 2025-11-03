Lazio, Piscedda: "Il ruolo di Noslin? Bisognerebbe chiedere a..."
La Lazio questa sera scenderà in campo contro il Cagliari per l'ultima partita del decimo turno di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri proverà a ritrovare i tre punti e il sesto risultato utili consecutivo. Per commentare la sfida, ma dire anche la sua su un dilemma tattico, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l'ex difensore biancoceleste Massimo Piscedda.
NOSLIN - “Noslin sta affrontando delle difficoltà. Ogni volta che entra deve dimostrare tutto quello che ha in poco tempo, in dieci minuti. Qual è il suo all'interno della squadra? Dovrebbe saperlo chi lo ha preso. L'anno scorso aveva anche un allenatore che lo conosceva bene. Sarri mi sembra che lo veda più da esterno d'attacco e probabilmente lo è”.
PEDRO-NOSLIN: DIFFERENZE - “Pedro messo al centro dell'attacco offre una qualità che Noslin non è in grado di dare. Poi è chiaro che i due fanno un gioco diverso, non possono essere messi in concorrenza. Se Sarri, però, non fa giocare Noslin al centro ci sarà un motivo!?”.