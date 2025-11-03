Lazio, con il Cagliari una scenografia per Paparelli: tutti i dettagli - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera tutti si augurano dalla Lazio uno spettacolo in campo. La squadra di Sarri, alle 20.45, scenderà in campo contro il Cagliari per conquistare i tre punti e accorciare sulla zona Europa. Le aspettative sono alte e i 40.000 dell'Olimpico garantiranno il solito sostegno per accompagnare i giocatori verso la vittoria. Nel frattempo, però, sugli spalti ci sarà spazio anche per i ricordi e le commemorazioni. Come svelato da alcuni esponenti del tifo organizzato, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, verrà fatta anche una scenografia dedicata a Vincenzo Paparelli a pochi giorni dall'anniversario della sua scomparsa (28 ottobre 1979).

IL RICORDO DI VINCENZO PAPARELLI - "Questa sera celebreremo Vincenzo Paparelli in modo speciale. Volevamo già farlo a Pisa, però purtroppo per colpa di queste decisioni scellerate non c'è stato permesso. Lo ricorderemo oggi".

LE INDICAZIONI - "Volevo soprattutto dare alcune indicazioni e invitiamo tutti quanti a entrare un'ora prima. Ci saranno delle indicazioni che verranno date tramite il microfono. Troverete delle cose sui seggiolini, quindi cerchiamo di ascoltare quello che viene detto, di seguire le indicazioni perché è una cosa molto importante per il ricordo di Vincenzo Paparelli. Ogni laziale ha il dovere di ricordarlo. Questa sera è per Vincenzo, questo vuol dire che è per ognuno di noi perché Vincenzo vale ogni laziale, ogni laziale esistente. Rappresenta tutti noi. La morte di Vincenzo, la vita di Vincenzo, il ricordo di Vincenzo".